Parabéns, Neymar! Jogadores e famosos celebram aniversário de 30 anos do craque do PSG

É hora de apagar as velinhas! O craque de Seleção Brasileira, Santos, Barcelona e Paris Saint-Germain Neymar Jr. completa 30 anos neste sábado, dia 5 de fevereiro. Campeão por onde passa, Neymar é um dos assuntos mais comentado no Twitter, nesta manhã, e recebeu o parabéns de diversos torcedores e famosos. Relembre a carreira do atleta!

As redes sociais do craque foram inundadas por mensagens de carinho e apoio. Entre elas, alguns companheiros de Paris Saint-Germain e Seleção Brasileira felicitaram o craque. Foram eles: Richarlison, Vinicius Jr., Daniel Laves, Raphinha, Paquetá, Thiago Silva, Alex Telles, Arthur, Emerson Royal, da Seleção; Paredes, Verratti e Mbappé, do PSG; o comendiante Tirulipa, a cantora Lexa, o apresentador Luciano Huck, David Brazil e o cantor Kevinho; Leo Baptistão, Rakitic, Maikon Leite, Neymar Pai, Kaio Jorge, Bruno, do vôlei, Sancho e Paulo Pogba.

– O menino trintou! Feliz aniversário, Neymar – escreveu o ídolo Pelé. Quem também completa mais um ano de vida no mesmo dia é o atacante Cristiano Ronaldo, que faz 37 anos em 2022. O Rei também desejou felicidades ao português.

Atualmente, Neymar segue se recuperando de uma lesão e é desfalque do Paris Saint-Germain. Ele também esteve fora da última convocação do treinador Tite, pela Seleção Brasileira. Parado desde novembro, a previsão é que ele esteja de volta aos gramados nas próximas semanas após sofrer uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.

Confira abaixo algumas mensagens de carinho enviadas ao camisa 10 da Seleção Brasilera.

Camisa 10 da Seleção Brasileira, Neymar completa 30 anos neste sábado (FOTO: NELSON ALMEIDA / AFP)

Um dos grandes talentos a vestir essa camisa. Vimos o menino de Mogi crescer, conquistar o ouro olímpico e se tornar o segundo maior artilheiro da nossa história. Feliz aniversário, @neymarjr! #neyday pic.twitter.com/w3GSpmom76 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) February 5, 2022

