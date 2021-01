Para voltar a vencer no Brasileirão, São Paulo conta com tabu quebrado recentemente Primeira vitória do Tricolor na Arena da Baixada, local do jogo deste domingo (17), contra o Athletico-PR foi há duas temporadas. Soberano vem de duas derrotas seguidas

Líder do Campeonato Brasileiro, com 56 pontos, três a menos que o segundo colocado, Internacional, o São Paulo não vive o seu melhor momento na competição. O Tricolor vem de duas derrotas consecutivas, mas vê em uma “virada de sorte” a esperança para voltar a vencer no Nacional.

Neste domingo (17), às 16h, o time do Morumbi visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 30ª rodada do Brasileirão. O estádio do Furacão por muito tempo foi uma pedra no sapato dos são paulinos, mas há duas temporadas o tabu foi quebrado e hoje o estádio curitibano tem trazido bons fluídos aos paulistas. No total, são 20 partidas entre as equipes no arena, com apenas duas vitórias do São Paulo, justamente nas duas últimas edições do Campeonato Brasileiro – 2018 e 2019. Antes disso, o confronto havia acontecido 18 vezes, com 13 vitórias athleticanas e cinco empates.

O confronto, inclusive, tem vivido uma máxima de “placares simples”. Dos últimos cinco jogos, quatro terminaram com vitória em 1 a 0, para algum dos time, inclusive o primeiro turno desta edição do Brasileiro, quando o São Paulo venceu o Athletico. Em 2019, o Tricolor venceu o CAP por 1 a 0 fora de casa no primeiro turno, mas o Furacão devolveu o revés no Morumbi, pelo mesmo placar. O único jogo que não terminou com vitória mínima para alguma das equipes, valeu pela 30ª rodada do Brasileirão de 2018, quando os times empataram em 0 a 0 no Morumbi. Na 11ª rodada daquela edição, inclusive, foi quando o São Paulo conseguiu a sua primeira vitória na Arena da Baixada, com o único gol do jogo marcado pelo meia Nenê, atualmente no Fluminense, em cobrança de pênalti.

Momentos distintos

Athlético-PR e São Paulo vivem momentos distintos neste Brasileirão. O Tricolor chegou a ter nove pontos de vantagem na liderança, mas viu a vantagem ruir para apenas um jogo de diferença, após perder três dos últimos cinco jogos – os são paulinos perderam apenas cinco vezes neste Brasileiro.

Por outro lado, a sequência atual do Furacão é extramente positiva. Os athleticanos não perdem a quatro rodadas, sendo um empate, no último jogo, um 0 a 0 no clássico contra o Coritiba, no Couto Pereira, e três vitórias, contra Botafogo, Vasco e Red Bull Bragantino.

A situação do Athletico fez com que os paranaenses sonharem com uma vaga na pré-Libertadores de 2021. Embora esteja a 10 pontos do sexto colocado, o time vê a possibilidade do G6 virar G8, já que as finais da Copa do Brasil, (Palmeiras e Grêmio) e Libertadores (Santos e Palmeiras) possuem equipes que estão nas nove primeiras colocações deste Brasileirão.

