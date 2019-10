Para Vale, momento de falar de dividendos ainda não chegou

A Vale apenas falará sobre o pagamento de dividendos e programa de recompra de ações depois do progresso desejado na recuperação de Brumadinho, disse nesta sexta-feira, 25, o presidente da mineradora, Eduardo Bartolomeo. Esse momento, contudo, ainda não chegou, mas o executivo afirmou que logo haverá condições de tratar do assunto.

Em teleconferência com analistas, Bartolomeo disse que a Vale trabalha para ter um portfólio de produtos adequado e que represente a “Vale do futuro”, com foco na qualidade de seus produtos.

Hoje, destacou, há um descompasso no mercado, com mais oferta de produtos de maior qualidade. A demanda no futuro, frisou, irá crescer, tendo em vista a preocupação crescente com questões ambientais.

O presidente da Vale disse ainda que o resultado do terceiro trimestre mostra que a companhia está no caminho de normalização, após um segundo trimestre de transição. “Estamos sustentando uma forte geração de caixa.”