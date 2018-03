Para Temer, seu governo fez muito pelo meio ambiente

O presidente Michel Temer afirmou, nesta segunda-feira, 12, que o governo está “ciente e consciente” da necessidade de cumprir as metas Acordo de Paris, tratado intergovernamental sobre mudança climática. O desafio para o Brasil, sétimo maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, é a redução de 37% de suas emissões até 2025.

Segundo Temer, seu governo “fez muito” pelo meio ambiente. “Eu verifico que muitas vezes há notícias de que nós estamos degradando o meio ambiente, e é o contrário”, declarou durante cerimônia de lançamento do processo de conversão de multas ambientais em prol das bacias dos rios São Francisco e Parnaíba, no Palácio do Planalto.

Ele lembrou dado divulgado no ano passado de que houve redução de 16% no desmatamento na Amazônia em um ano e destacou que o ministro Sarney Filho (Meio Ambiente) estima que o número pode chegar a 20%. Além disso, apontou como conquistas do seu governo a criação do Refúgio de Vida Silvestre de Alcatrazes e a ampliação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.