Para Sylvinho ver! Corinthians tem jogo para indicar respostas ao novo treinador

O Corinthians entra em campo na noite desta quarta-feira, contra o River Plate-PAR, para cumprir seu último compromisso na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Já eliminado da competição, a partida tinha tudo para ser um “amistoso de luxo”, mas com a chegada de Sylvinho, que assistirá ao duelo de camarote, o desempenho contra os paraguaios passa a valer como um teste, principalmente para o novo treinador saber como estão seus jogadores.

E o parâmetro que ele terá será com um time alternativo, já que oito atletas com potencial de titularidade foram poupados do confronto, mas isso em nada tira a importância de observar a equipe, pelo contrário, uma vez que muitos dos que estarão em campo, ou que entrarem a partir do banco de reservas terão motivos para mostrarem para o novo “chefe” que podem ser utilizados.

Ainda que tenha assistido a alguns jogos do Timão nesta temporada, Sylvinho afirmou que não teve condições de ver tudo o que precisava ser avaliado. Assim, ele disse que há a necessidade de iniciar esse processo o quanto antes, o que deve acontecer justamente nesse “amistoso” pela Sul-Americana, em que ele estará em um camarote e Fernando Lázaro ficará na beira do campo.

– Assisti alguns jogos do Paulista, assim como tanto jogos que comecei a assistir. Jogos de terça, quinta, domingo, misturado com jogos internacionais é muito difícil uma avaliação a ser feita. Temos uma etapa e precisamos iniciar – declarou o comandante em sua apresentação, na última terça-feira.

Algo que Sylvinho deve perceber logo de cara é o nível de atuação de jovens como João Victor e Raul Gustavo, que cada vez mais se firmam no setor defensivo. Por outro lado, ele verá a atuação de Fábio Santos, que tem perdido espaço para Lucas Piton, mas que deve ser peça importante para o técnico, que já trabalhou com o experiente lateral quando era auxiliar no Corinthians.

Jogadores como Araos, Roni, Bruno Méndez, cotados para serem titulares nesta noite, precisam mostrar que podem recuperar espaço ou mesmo conquistá-lo com a nova gestão do time. O mesmo acontece com Jô, que não vinha bem com Vagner Mancini e ao mesmo tempo é um nome de peso no elenco.

Sem contar jovens como Adson, Mandaca, Gabriel Pereira, Matheus Araújo, Vitinho, Cauê e, principalmente, Rodrigo Varanda, que ainda buscam se firmar no grupo principal. Varanda, por exemplo, teve um ótimo início de temporada, porem foi perdendo espaço, “sumiu” até do banco de reservas e agora tem voltado a ganhar chances. Para ele, poderá ser um recomeço no time de cima.

Por essas e outras, será uma boa oportunidade na prática para Sylvinho poder observar o material humano que tem na mão, especialmente para o início do longo Campeonato Brasileiro, em que a equipe precisará ter muito mais do que 11 jogadores para encarar 38 rodadas. Saber o que pode ter de cada um em um jogo oficial, é um privilégio para quem não tem o tempo dos treinamentos.

