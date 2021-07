Para subir! Botafogo busca primeira vitória fora de casa na Série B Alvinegro mede forças com o Avaí neste sábado na Ressacada; equipe ainda não sabe o que é triunfar longe do Rio de Janeiro no Brasileirão

Jogos fora do Rio de Janeiro têm sido uma das dores de cabeça do Botafogo. Neste sábado, o Alvinegro possui mais uma oportunidade de mudar tal escrita: o time enfrenta o Avaí às 21h na Ressacada, pela 9ª rodada da Série B do Brasileirão. O duelo será transmitido em tempo real no site do LANCE!.

O Botafogo ainda não venceu jogos fora de casa na competição. Para uma equipe que tem objetivo de subir para a elite do futebol brasileiro, este “tabu” precisa ser quebrado o mais rápido o possível.

Os pontos do Botafogo neste contexto vieram em empates: 1 a 1 com o Vila Nova e 2 a 2 com o Londrina. As outras duas partidas foram derrotas para Náutico e Sampaio Corrêa.

Contando as equipes apenas nos jogos disputados fora de casa, o Botafogo estaria brigando contra o rebaixamento. O Alvinegro tem 2 pontos fora de seus domínios – nesta tabela hipotética, seria o 15º colocado, duas posições acima do Z4.

Todos os gols levados pelo Botafogo na Série B também foram em jogos fora de casa. O Alvinegro não sabe o que é ser vazado no Rio de Janeiro. Todas as oito vezes que teve que buscar a bola dentro da própria rede, estava no estádio da equipe adversária.

Outra estatística que ajuda a entender isto é que o Botafogo levou gols em todos os jogos como visitante. Quatro partidas e oito vezes vazado – uma média de dois gols tomados por duelo disputado. A diferença para o desempenho dentro de casa é significante.

