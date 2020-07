Para Sormani, Jesualdo destruiu trabalho de Sampaoli no Santos Treinador argentino deixou a Vila como vice no Brasileiro 2019 e português, atual treinador do Peixe, não foi bem avaliado. Para comentarista, clube virou 'casa da mãe Joana'

O comentarista esportivo Fábio Sormani criticou o trabalho do treinador Jesualdo no Santos. Nesta segunda-feira, no programa “Fox Sports Rádio”, o jornalista afirmou que o comandante português tenha destruído o trabalho anteriormente feito pelo argentino Jorge Sampaoli, em 2019.

– O trabalho estava pronto ano passado com o Sampaoli, veio o Jesualdo e destruiu. O Santos só chegou na fase final do campeonato porque o grupo era fraco. O time tem 16 pontos na competição. É a nona melhor campanha. Se o regulamento tivesse um pouco de coerência, o Santos estava fora. O time é muito ruim.

Sampaoli deixou o Santos para treinar o Atlético Mineiro ao final da temporada de 2019, quando terminou o Brasileirão na segunda colocação. Em 2020, o trabalho do novo treinador da Vila ainda é motivo de dúvida para alguns torcedores do clube.

Dentro de campo, o Santos abriu 2 a 0 contra o Novorizontino, neste domingo, mas viu o adversário virar a partida para 3 a 2, em jogo válido pela fase de grupos do Paulista. Apesar da classificação para o mata-mata, Jesualdo e seus comandados foram criticados pelo analista. Para Sormani, o clube virou a “casa da mãe Joana”.

– Todo mundo reclama de todo mundo lá no Santos. O Jean Mota e o Soteldo foram substituídos e saíram balançando a cabeça, reclamando da substituição. O Marinho foi entrevistado no fim do jogo e disse que fez uma boa partida porque começou o jogo – reclamando do treinador também. O Santos é uma “casa da mãe Joana”, quando não reclamam do presidente, reclamam do técnico. E ninguém lava a roupa suja em casa. Isso é outro problema – finalizou ele.

A Vila Belmiro será o palco do próximo desafio do santos, que avançou de fase no Paulista e enfrenta a Ponte Preta nesta quinta-feira, às 2h30min, pelas quartas de final.

