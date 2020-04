Para sempre

O canal Bis traz, nesta sexta, 10, especial para lembrar os 50 anos do fim dos Beatles. Começa às 21h, com a exibição documentário sobre a trajetória dos garotos de Liverpool.

Em Beatles – Made On Merseyside, vemos como o rock’n’roll e o rhythm and blues americanos transformaram a cidade de Liverpool da pós-guerra em um dos lugares com a música mais relevante de todos os tempos.

Às 22h30, uma homenagem realizada pelo músico e compositor britânico Ed Harcourt, que reuniu artistas da cena rock independente britânica para uma homenagem ao álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Produções

também estão no Bis Play.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.