Para se manter na briga pelo G4, Botafogo recebe o pior visitante da Série B Até aqui, o Brasil de Pelotas não venceu nenhuma partida fora de casa na Série B do Brasileirão; no total, foram três empates e seis derrotas

O Botafogo tem uma chance de ouro para voltar à briga pelo G4. Isso porque o Alvinegro Carioca enfrenta o Brasil de Pelotas, que é o pior visitante da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos, às 18h15. A partida deste domingo, que é válida pela 18ª rodada da competição, terá transmissão em tempo real do LANCE!.

Até o momento, o Brasil de Pelotas não venceu nenhuma partida fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro: no total, o Xavante soma três empates e seis derrotas fora do Rio Grande do Sul.

Além disso, ao lado do Vasco, o Botafogo é o segundo melhor mandante da Série B. Ao fim de 17 rodadas, foram 19 pontos conquistados no Rio de Janeiro, com seis vitórias, um empate e apenas uma derrota. Inclusive, caso triunfe contra o Xavante, o time de General Severiano se garante como melhor mandante isolado da competição.

Fora isso, o Botafogo detém uma proporção positiva de gols pró x gols contra em seus domínios. Foram 15 marcados quando joga no Rio de Janeiro contra apenas cinco sofridos. Inclusive, os gols sofridos dentro de casa vieram somente em dois jogos: 3 a 3 contra o Cruzeiro e 0 a 2 para o Goiás.

Também vale destacar que o Botafogo de Enderson ainda não sofreu gols no Nilton Santos. Em três partidas, foram seis gols marcados e nenhum sofrido. Assim, o time da Estrela Solitária também pode se apegar aos bons números e na invencibilidade do novo treinador no estádio para garantir os três pontos. Com tantos números a favor, o Botafogo precisa confirmar o favoritismo e vencer o Xavante para chegar aos 28 pontos e, novamente, encostar no G4.

Por outro lado, vale ressaltar que a derrota por 1 a 0 para o Operário, na última rodada, “freou” a evolução do Botafogo na Série B. O Alvinegro teve a chance de conseguir, no mínimo, o empate, mas parou na noite inspirada do goleiro Simão. Após a partida, o zagueiro Kanu admitiu que o sentimento do grupo era de decepção, porém frisou que o grupo vem de um bom momento e precisa manter os pés no chão para vencer o Brasil de Pelotas.

– Saímos decepcionados, a equipe precisava dos três pontos. No primeiro tempo, a gente criou algumas chances. Uma ou duas bolinhas que eles tiveram e numa foram efetivos e fizeram o gol. No segundo tempo, com o campo mais encharcado, tentamos mais a bola longa, não deu certo. Mas estamos numa caminhada muito boa, vamos continuar com os pés no chão, porque domingo temos um jogo para sairmos com os três pontos, se Deus quiser – disse Kanu ao Sportv.

