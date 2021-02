Para Rhayner, vencer o Campeonato Japonês em ano olímpico seria especial Jogador acredita que os olhos do mundo estarão voltados para o Japão por conta dos Jogos

Prestes a iniciar sua terceira temporada defendendo as cores do Sanfrecce Hiroshima, o brasileiro Rhayner tem a exata consciência do quão especial é o ano de 2021 para o esporte nipônico. Feliz por viver no país que sediará as próximas Olimpíadas, o capixaba afirma que ser campeão do Campeonato Japonês neste ano seria bastante honroso.

– Todas os olhos do mundo estarão voltados para o Japão durante os Jogos Olímpicos e o povo local naturalmente respirará esporte. Creio que a liga deste ano chamará a atenção inclusive de pessoas que normalmente não acompanham o futebol. Por tudo isso, estar no topo em 2021 será histórico – disse.

Maior campeão nacional da última década ao lado do Kawasaki Frontale com três títulos do campeonato nacional, o Sanfrecce Hiroshima já teve destaque em um Mundial de Clubes da FIFA. Em 2015, o time asiático acabou na terceira posição. A duas semanas da estreia na próxima edição da liga, o Hiroshima, segundo Rhayner, terá todas as chances de lutar pelo troféu.

– Somos um dos grandes do país e entramos sempre para brigar pela taça. Não tenho dúvidas que a competição será disputadíssima, com equipes muito preparadas e certamente o Hiroshima é uma delas – definiu.

