para retornar ao mercado

Apesar da taxa de desemprego ter se mantido em 11,8% no trimestre encerrado em setembro, o número de pessoas sem ocupação ainda chega a 12,5 milhões no país, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados na sexta-feira. Para desafogar a grande fila de pessoas sem trabalho no Rio, feiras de emprego, como promovida pelo Centro Universitário UniSãoJosé, são oportunidade para quem está à procura de um emprego. De terça a quinta-feira, o centro organiza a 10ª edição da Feira de Estágios e Empregabilidade da Zona Oeste, em Realengo. Serão oferecidas cerca de três mil vagas de empregos, distribuídas entre as empresas parceiras em seus estandes.

O evento receberá representantes de vários segmentos. Entre eles, CIEE-RJ, Fundação Mudes, Super Estágios e Cultural Care Au Pair, com propostas de intercâmbio cultural, que se juntam a empresas como McDonald’s, Coca-Cola, curso de inglês CNA, entre outras. A Firjan e o Sebrae também estará presentes.

Os candidatos poderão se inscrever em diversos processos seletivos, cadastrar seus currículos nos principais órgãos integradores, além de fazer network para futuros contatos. É preciso levar documentação básica.

Serão oferecidas orientação para o mercado de trabalho, cadastro, divulgação e encaminhamento de vagas de emprego emprego, também para PcDs e oportunidades para Jovem Aprendiz, agendamento para emissão de carteira de trabalho, agendamento para seguro desemprego, design de sobrancelhas, aferição de pressão e auriculoterapia.