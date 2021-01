Pará quer escrever ainda mais o seu nome na história do Santos Lateral busca o seu segundo título de Copa Libertadores com a camisa do Peixe

Os jogadores e torcedores do Santos vivem a expectativa do jogo mais importante da temporada. Quarta-feira, o Peixe pega o Boca Juniors, na Vila Belmiro, pela semifinal da Copa Libertadores da América. Um dos jogadores mais experientes do elenco, Pará sabe da importância do jogo e conta com a torcida, mesmo distante.

– A gente sabe da importância dessa partida, podemos entrar para a história do clube. Além disso, sabemos da dificuldade que é enfrentar o Boca Juniors, mesmo sendo na nossa casa, mas esperamos fazer um grande jogo na quarta-feira e, se Deus quiser, coroar nosso trabalho com uma vaga na final – afirmou o lateral.

-A gente conta com o apoio dos nossos torcedores, mesmo sem eles estarem no estádio. Que eles possam acompanhar a partida e nos passar energias positivas. Vamos precisar deles – seguiu Pará.

Pará já teve a experiência de ganhar um Copa Libertadores com a camisa do Santos. Era um dos jogadores na campanha do tri, em 2011. O lateral vive a expectativa por escrever seu nome em mais um capítulo da história do clube.

– É um momento único na minha carreira. Já tive a oportunidade de conquistar esse título importante, está na história do clube, mas quero ganhar mais e mais. Não é à toa que voltei para minha casa e, junto com meus companheiros, alguns mais jovens, espero passar um pouco da minha experiência para que sejamos ainda mais fortes. Queremos fazer um grande jogo quarta-feira e passar para a final da competição -, concluiu.

Contra o Boca Juniors, o Santos precisa vencer para avançar, depois de empatar em 0 a 0, na Bombonera. Os argentinos passam com vitória ou qualquer empate com gols. Outro 0 a 0 leva a decisão para os pênaltis. O jogo será nesta quarta-feira, 19h15, na Vila Belmiro.

