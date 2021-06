Para PVC, Sylvinho pode ter ‘tragédia’ no Corinthians Comentarista avaliou que treinador precisa ficar por um período considerável no Timão para não ter 'tragédia' na carreira

A segunda vitória seguida do Atlético Goianiense sobre o Corinthians já levantou questionamentos sobre o curto trabalho de Sylvinho no comando do Timão. Durante o “Seleção SporTV” desta quinta-feira, o comentarista Paulo Vinícius Coelho avaliou a equipe do treinador na última partida e afirmou que uma saída precoce do técnico seria uma tragédia em sua carreira.

> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2021 e simule as rodadas!



+ Conheça o novo app do LANCE! e fique por dentro dos resultados e notícias!

– O Sylvinho tem três erros, na minha opinião, neste início de trabalho – e aqui não tá se condenando o Sylvinho […]. O Sylvinho trabalhou com três zagueiros, por exemplo, nesses onze jogos que o Arnaldo citou dele no Lyon, ele ganhou do RB Leipzig na Alemanha com três zagueiros e sem centro-avante fixo. Mas ele tinha o Memphis Depay que sabe fazer gol. […] – analisou o comentarista.

E MAIS:

– Acho que um dos erros é não manter o que vinha dando certo com três zagueiros, que você pode dizer “não vinha dando tão certo, se não o Mancini tinha ficado”. Mas se você muda para linha de quatro, na minha opinião, tem mais dois erros. Primeiro: ele barrou o melhor zagueiro do Corinthians nos últimos tempos que é o João Victor. E segundo, ninguém vai fazer tão bem a linha de quatro quanto o Fábio Santos, o jogador mais tático do elenco […] – acrescentou PVC.

– Acho que ele tem esses erros de avaliação no início de trabalho, e ele vai ter que corrigir. Mas aí ele vai ajustar, o Corinthians vai ter que ser montado de trás pra frente, primeiro ele tem que parar, estancar a crise. Depois ele vai começar a empatar um jogo, ganhar um jogo e começar a equilibrar o time. Se não ele vai ter dez, onze jogos e vai repetir o que aconteceu no Lyon, o que pra ele, que se preparou para ser técnico, é uma tragédia – concluiu Paulo Vinícius Coelho.

Sylvinho chegou ao Corinthians no final do mês de maio e comandou a equipe em apenas dois jogos. O Timão perdeu as duas partidas, ambas contra o Atlético Goianiense, e volta a entrar em campo neste domingo, contra o América Mineiro, pelo Brasileirão 2021.

E MAIS:

Veja também