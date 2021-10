Para PVC, Seleção Brasileira precisa do ‘time pronto para a Copa do Mundo’, não agora Comentarista do SporTV avaliou que Tite quer variedade tática mas não mostra mais do que isso

Após o empate sem gols da Seleções Brasileira com a Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o comentarista Paulo Vinícius Coelho alertou que a equipe nacional não precisa estar pronta até o campeonato no Qatar, em 2022. O jornalista do grupo Globo afirmou, contudo, que Tite não mostra o que quer tirar do time.

– Agora, a gente tem tido esse… não é um desacordo, eu entendo e concordo com o que o Mansur está dizendo, não é que precise ter o time pronto agora. O time precisa estar pronto na Copa do Mundo, mas eu acho que a sequência de mudanças não traz uma luz do que o Tite quer, a não ser a variedade tática. Eu fiz a lista desde o jogo contra o Equador, que foi a última convocação antes da Copa América, e fui enumerando sistemas táticos e mudanças de jogadores em relação ao time de ontem – iniciou o comentarista durante o ‘Seleção SporTV’.

– Ontem por exemplo, ele voltou a ter a saída de três com o Danilo e empurrou o lateral-esquerdo para cima. Contra o Peru, ele tinha feito o Alexsandro fazendo a saída de três, e não o Danilo… Eu acho importante você ter a Seleção sabendo várias maneiras de jogar […] E nós vamos sucedendo, repetindo jogos em que a gente diz: “isso não funcionou, aquilo não funcionou” – concluiu PVC.

A Seleção Brasileira volta a entrar em campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na competição, o Brasil lidera a tabela com 28 pontos em 10 jogos.

