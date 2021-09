Para promover a inclusão do filho surdo, mãe aprende a se comunicar em Libras

No dia 30 de setembro é comemorado o dia do Tradutor e Intérprete de Libras e o caso de João Pedro Ferreira foi contada pelo portal de notícias R7. O menino de 11 anos é surdo e dá uma lição sobre inclusão.

A mãe do menino, Tatiane Barros, 37 anos, aprendeu Libras para poder se comunicar com o filho, que tem surdez profunda bilateral (ambos ouvidos). A condição foi diagnosticada quando o menino ainda era bebê.

“Ser mãe já uma enorme mudança, mas quando soube da surdez do meu filho eu não me apavorei, a minha única preocupação naquele momento era onde buscar orientações e instruções seguras para seguir nesse novo caminho com meu filho”, explicou a mãe ao portal R7.

De acordo com dados da PNS (Pesquisa Nacional de Saúde), em 2019 havia 31 mil crianças de dois a nove anos de idade com deficiência auditiva no Brasil. Segundo a mãe do menino, ele teve dificuldades durante a adaptação escolar.

“No início até encontrei uma escola sem acessibilidade, mas os professores até se afirmaram que tentaram o acolhimento”, diz. Porém, depois de um tempo, a mãe do menino constatou que não havia interação do filho com as demais crianças. Por conta disso, decidiu mudar o menino de escola.

