Para presidente dos EUA, premiê israelense está cometendo ‘um erro’ em Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, está cometendo “um erro” em Gaza e fez um apelo urgente para que Israel aceite um cessar-fogo, em uma entrevista nesta terça-feira (9).

“Acredito que o que ele [Netanyahu] está fazendo é um erro. Não concordo com sua abordagem”, disse Biden à emissora Univisión, ao ser questionado sobre como Netanyahu está lidando com o conflito no território palestino.

