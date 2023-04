Para presidente do BCE, crise bancária não deve levar a redução de juros

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/04/2023 - 17:03 Compartilhe

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou, neste domingo (16), que a crise bancária recente não deveria resultar em uma redução das taxas de juros pela instituição.

“Não temos que reduzir (os juros). Porque realmente temos que medir o que vai sair destes acontecimentos financeiros recentes”, disse Lagarde durante coletiva de imprensa com o canal de notícias CNN.







A diretora do BCE considera fundamental observar em que medida os bancos endurecem ou não as condições creditícias.

“Qual impacto terão? Como os bancos vão reagir? Como vão avaliar o risco” e de que forma vão continuar emprestando dinheiro a empresas e famílias, acrescentou a diretora do BCE.

“Se não emprestarem demais e gerenciarem seu risco, poderia diminuir nosso trabalho para reduzir a inflação (…) Mas se ajustarem demais o crédito, o crescimento vai pesar demais”, explicou.

Lagarde esteve em Washington para as reuniões da primavera (no hemisfério norte) do FMI e do Banco Mundial, que terminam neste domingo.

Perguntada sobre a economia global, ela se disse otimista. “Há uma recuperação. Este é, penso, um ponto que não era óbvio há apenas seis meses, quando todos esperávamos uma recessão, ainda que apenas técnica”.

