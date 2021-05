Para presidente do BC, China é o ‘outlier’ em termos de recuperação da atividade

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reforçou nesta sexta-feira que a economia global segue em trajetória de recuperação, apesar de algumas surpresas na segunda onda da pandemia de covid-19 em diversos países. “A China é o ‘outlier’ em termos de recuperação do crescimento”, destacou.

Segundo Campos Neto, as pessoas e as empresas já se adaptaram melhor à pandemia, e conseguiram produzir mais neste ano mesmo diante de novas restrições de mobilidade.

Em palestra no Latin America Disruptive Tech Founders & CEO Virtual Summit 2021, promovido pelo Bank of America, Campos Neto repetiu que o Brasil teve uma muito forte recuperação do PMI, antes da segunda onda da pandemia.

Ele mais uma vez citou que o gasto do governo brasileiro na crise foi muito maior do que o verificado em outros países emergentes, o que explicaria a recuperação mais rápida da atividade doméstica. “Os gastos foram justificados, mas o Brasil ficou com um dos piores casos de dívida bruta após a pandemia. Por isso é importante manter a mensagem de consolidação fiscal para frente”, completou.

Veja também