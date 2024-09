Para presidente da CAE do Senado, ideal seria sabatina de Galípolo após 1º turno das eleições

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/09/2024 - 15:48 Para compartilhar:

O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), afirmou nesta terça-feira, 3, que, na sua opinião, seria ideal que a sabatina de Gabriel Galípolo, indicado pelo governo Lula à presidência do Banco Central, ocorresse após o primeiro turno das eleições municipais, marcado para 6 de outubro deste ano. A declaração foi feita durante entrevista à CNN Brasil.

Sobre a data do dia 10 de setembro indicada pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, Cardoso disse que a fala “foi muito mal interpretada aqui no Senado Federal, porque é uma atribuição do Senado” marcar o evento. Além disso, segundo o senador, a Casa Alta espera uma visita de Galípolo para tirar dúvidas.

Na entrevista, o presidente da CAE defendeu ainda a independência do Banco Central e que seria ideal reduzir a taxa básica de juros, porém, argumentou que a manutenção da Selic até o fim do ano já seria um “avanço”.