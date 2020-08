Para Orlando Silva (PCdoB), Guedes vê equipe ministerial ‘desintegrar’

Vice-líder da oposição na Câmara, o deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) afirmou em sua conta no Twitter que o ministro da Economia, Paulo Guedes, vê a sua equipe “desintegrar”. O ministro anunciou nesta terça-feira, 11, que os secretários especiais de Desestatização e Privatização, Salim Mattar, e de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Uebel, pediram demissão do governo federal.

“Paulo Guedes, antigo Posto Ipiranga, hoje não é nem um Texaco no governo Bolsonaro”, provocou o parlamentar em sua conta no Twitter. “Mais dois abandonaram o navio. O último a sair que apague a luz”, completou Silva.

Com Salim e Uebel, chegam a cinco as baixas na equipe econômica na última semana. Mansueto Almeida e Caio Megale já haviam deixado o Tesouro Nacional e a diretoria de programas da Secretaria Especial da Fazenda, respectivamente, e o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, também anunciou a própria saída.

Veja também