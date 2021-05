Para Orlando Silva, governista Marcos Rogério joga para confundir as pessoas

O vice-líder do PCdoB e deputado federal Orlando Silva avaliou que o líder do DEM no Senado, o governista Marcos Rogério (DEM-RO), ao apresentar um vídeo na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid em que aparecem governadores falando do uso da hidroxicloroquina no tratamento da doença, “está jogando para confundir as pessoas”. “Nenhum governador receitou cloroquina a ninguém”, enfatizou Silva.

Dentre os gestores que aparecem no vídeo, estão João Doria (PSDB-SP), Flávio Dino (PCdoB-MA) e Renan Filho (MDB-AL). Depois da apresentação do material, iniciou-se uma discussão na comissão.

“Esse senador Marcos Rogério é um irresponsável”, afirmou o deputado. “O medicamento, quando compôs tratamento era para pacientes hospitalizados, e não para compra e uso em farmácia, como fez (o presidente Jair) Bolsonaro”, pontuou Silva.

Em publicação no Twitter, o Silva ainda avaliou a postura do ex-ministro Eduardo Pazuello no depoimento desta quinta-feira (20). “Pazuello começou enrolando novamente. Os senadores têm obrigação de desmascarar esse canastrão, que envergonha a República e MENTE AO BRASIL”, exigiu.

Veja também