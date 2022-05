‘Para o Brasil ganhar uma Copa do Mundo, o Neymar tem que estar em forma e bem’, diz Vampeta Na visão de Vampeta, caso Neymar não esteja em bem e em forma, a Seleção Brasileira não tem 'chance nenhuma' de ser hexacampeã





Nesta sexta-feira, Vampeta, pentacampeão mundial e atual comentarista da Jovem Pan, apontou a importância de Neymar para o Brasil na Copa do Mundo do Qatar. No quadro “Pergunte ao Vampeta”, o ex-jogador destacou que, caso o camisa 10 não esteja bem e em forma, a Seleção não tem chance nenhuma de ser hexa.

> Veja eventos esportivos que a Globo perdeu recentemente

– Olha, eu estou torcendo para o Neymar. Eu gosto dele, não o conheço como pessoa, mas como atleta está entre os cinco maiores da história do futebol brasileiro. Mas para o Brasil ganhar uma Copa do Mundo, o Neymar tem que estar em forma e bem, se não tiver, sem chance nenhuma – disse Vampeta.

> Veja e simule a tabela do Brasileirão

Coincidentemente, Neymar falou sobre o tema durante uma live realizada com Diego Ribas, do Flamengo, também na sexta-feira. Na conversa, o atacante do PSG ressaltou a importância de estar 100% preparado para a Copa.

– Eu vou dar minha vida, estou me preparando tanto para isso, porque é um momento único, joguei duas Copas, sei como funciona, passa muito rápido. Se não estiver 100% preparado, a oportunidade vai embora. Não quero deixar escapar essa oportunidade nessa Copa – disse Neymar.

E MAIS:

E MAIS: