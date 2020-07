Para novela, Bruna Griphao surpreende e muda o visual

Bruna Griphao surpreendeu os seus seguidores do Instagram na noite de segunda-feira (20) ao aparecer com os cabelos escuros. A atriz, que estava loira, contou que está deixando o cabelo escurecer por causa da novela “Nos Tempos do Imperador”.

“Já estava deixando ele ficar natural há bastante tempo para a novela! Sem clarear (no salão) e sem pegar sol nenhum! Aí agora está na fase mais escura, tô amando”, respondeu ela para uma seguidora que a questionou sobre o novo visual.

As gravações da novela foram paralisadas devido à pandemia do novo coronavírus.

