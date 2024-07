Para Microsoft, impacto da pane digital foi restrito

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/07/2024 - 7:16 Para compartilhar:

A Microsoft estima que o problema com a atualização do software de segurança da CrowdStrike, que provocou um apagão cibernético global, na sexta-feira, afetou cerca de 8,5 milhões de dispositivos Windows, o que corresponde a “menos de um por cento de todas as máquinas que utilizam o sistema operacional”.

Segundo a Microsoft, o incidente demonstra a natureza interconectada do amplo ecossistema que a envolve – provedores globais de nuvem, plataformas de software, fornecedores de segurança e outros fornecedores de software, e clientes.

“É também um lembrete de quão importante é para todos nós, em todo o ecossistema tecnológico, priorizar a operação com implantação segura e recuperação de desastre utilizando os mecanismos que existem”, disse a gigante de tecnologia em seu comunicado.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.