Para Mauro Cezar, Brasil e Argentina na Copa América é ‘mais jogo’ que a final da Eurocopa Na visão do jornalista, final da Copa América será foco principal das decisões do fim de semana por dois motivos: Messi e Neymar. Eurocopa terá Itália x Inglaterra no domingo

O fim de semana será animado para quem gosta de futebol: no sábado, a final da Copa América será entre Brasil e Argentina, enquanto Itália x Inglaterra define a Eurocopa, no domingo. Na visão do jornalista Mauro Cezar Pereira, entre os dois jogos, o confronto decisivo na Sul-Americana terá ingredientes que podem dar ao público mais alegrias: O encontro de Neymar e Messi, no Maracanã.

– Brasil x Argentina na Copa América, na minha opinião, é uma final maior que a da Eurocopa. A Euro é melhor tecnicamente, mais organizado, muito à frente da Copa América. Mas Brasil x Argentina é maior que Inglaterra x Itália. São duas seleções mais tradicionais, têm mais peso, mais títulos, mais rivalidade – disse ele, no “Fala, Maurão”, do Uol.

Mauro ainda vê o reencontro dos ex-companheiros do Barcelona como um diferencial que poucos jogos entre seleções possuem: o enfrentamento de craques do futebol mundial. Embora a questão técnica seja o foco dos elogios aos italianos e ingleses, Brasil e Argentina, para ele, carrega um histórico inigualável.

– É um jogo maior, e com um ingrediente especial: jogadores que não existem na Itália, tampouco na seleção inglesa; Neymar e Messi. Um é o maior do mundo, e o outro é o mais caro da história do futebol, e são dois dos mais talentosos atletas de futebol do planeta. Como parar Messi e como parar Neymar? Os dois times, certamente, vão trabalhar com uma vigilância mais atenta. É um desafio e tanto, e isso faz com que esse jogo seja muito mais legal como clássico histórico. Agora, em campo, é provável que Inglaterra x Itália façam um jogo melhor, já que os dois têm uma proposta mais legal de ver.

Brasil e Argentina entram em campo neste sábado, às 21h. Os torcedores poderão assistir ao jogo da Copa América no SBT. Dia seguinte, às 16h, a Seleção Italiana de Jorginho busca o título contra a Inglaterra de Harry Kane. Onde assistir? O jogo será exibido na tela da Globo.

