Para manter Saúde, Palácio quer entregar Caixa e Bolsa Família a Lira e Ciro

Balela o presidente Lula da Silva dizer que todos estão seguros no inquilinato atual da Esplanada dos Ministérios. Lula sabe o que faz. Ao omitir dos subordinados o que se articula no Palácio do Planalto, mantém o Governo funcionando dia a dia, mesmo com as dificuldades conhecidas. Mas haverá, sim, uma minirreforma ministerial neste 2° semestre, a que garantirá de vez a governabilidade fundamental para aprovar reformas.

Isso passa essencialmente pelo “primeiro-ministro” Arthur Lira, uma figura criada por Lula ao aceitar as condições do presidente da Câmara dos Deputados, que lhe prometeu apoio às pautas do Governo para se manter na cadeira. Mas agora surgiu algo acima de Lira e sua bancada suprapartidária de quase 200 deputados: o Partido Progressistas e seu poderoso presidente, o senador Ciro Nogueira – um homem que fez Lira presidente. Ciro é de estirpe rara: caminhou de mãos dadas com Fernando Henrique, Lula I e II, Dilma Rousseff, Michel Temer e, claro, está lustrando os sapatos para pisar de volta no Palácio.

A engenharia tratada por ora, segundo grãos petistas consultados pela Coluna, ficou assim: o PT não abre mão do Ministério da Saúde – sonho de Lira e seu grupo – , então topou entregar o Ministério do Desenvolvimento Social e a Caixa para o Progressistas. Assim atende Lira, seu grupo, e o partido, que até esta manhã ainda é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ciro se esconde, quem toca isso é parte da bancada, mas avalizada.

No escopo desse esqueleto de governabilidade, a dança das cadeiras, a se concretizar o plano, será essa: Alexandre Padilha sai do Palácio e assume a Saúde (seu grupo político paulista já sonha com isso). Para seu lugar vai Wellington Dias, que deixa o Ministério do Bolsa Família para um indicado do Centrão de Lira.

Mas a Caixa virou um problema. Não do Governo. De autofagia do presenteado. Consta nos bastidores que Lira quer emplacar Adeilson Cavalcante, ex-secretário executivo no Ministério da Saúde do ministro Gilberto Occhi (Governo Temer). Mas Ciro Nogueira quer na presidência do banco o próprio Occhi, que já comandou a Caixa. Os caciques ainda não se entenderam. E segue a novela.

