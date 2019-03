Para líder do Novo, Bolsonaro está demorando para defender Previdência em redes

Para o líder do partido Novo na Câmara, deputado Marcel Van Hattem (RS), o presidente Jair Bolsonaro (PSL) está demorando para cumprir a promessa de defender a Nova Previdência usando seu principal canal de comunicação que é a internet. Na semana passada, durante a reunião de lideranças da Câmara com o Bolsonaro, Van Hattem pediu para que o presidente fizesse mais uso das redes sociais para comunicar a população sobre a Nova Previdência e defender sua aprovação.

A última publicação no Twitter sobre o tema foi uma repostagem de uma publicação do filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), do dia 20 de fevereiro, que mostra uma foto dele e do líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), tendo uma aula sobre o tema com técnicos.

Desde então, Bolsonaro não usou mais a rede para tratar o tema que é tão caro ao seu governo.

“Esperamos que ele use as redes, faça vídeos ao vivo. Acho que está demorando para ele fazer isso. Isso foi pedido e conversado na reunião de líderes. Continuamos esperando ele colocar isso em prática”, disse Van Hattem ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.