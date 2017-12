Para Kassab, Orçamento a ministério impõe corte impossível de ser atendido

O orçamento previsto para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) em 2018 impõe um corte de verbas que é impossível de ser atendido, de acordo com o titular da pasta, Gilberto Kassab, que alerta para o risco de paralisação das iniciativas de desenvolvimento científico. Agora, o ministro negocia a reversão dos contingenciamentos, assim como ocorrido em 2017, quando o pasta também foi alvo de cortes de verbas, mobilizando instituições de pesquisa de todo o País.

“Para o orçamento de 2018 foi encaminhado algo que será impossível de atender, que será a redução significativa do orçamento. A usina nuclear precisa de combustível, as bolsas de estudo e as pesquisas não podem ser paralisadas, se não se perde tudo que já foi investido”, disse Kassab, que acrescentou estar em contato com congressistas e com a equipe econômica para recompor o orçamento. “Temos expectativa de reverter agora ou ao longo do próximo ano”, estimou.

Kassab disse que a mesma situação ocorreu neste ano. Há cinco meses foi imposto ao MCTIC um corte de R$ 3 bilhões, mas, após negociações, o ministério foi liberado para aplicar a maior parte dos recursos. Entretanto, ainda há um buraco de R$ 1 bilhão na pasta.

“Depois de alguns meses de mobilização, conseguimos reverter esse corte linear. Dos R$ 3 bilhões que faltavam para que o orçamento de 2017 fosse cumprido, foram reduzidos para R$ 1 bilhão. Isso precisa ser atendido para que o orçamento seja cumprido”, explicou Kassab. “O governo e as autoridades econômicas estão sensíveis e têm nos atendido na medida do possível. É importante que em dezembro tenhamos a conclusão desse processo”, acrescentou. “É impensável um País retomar crescimento econômico sem investimento em ciência e inovação.”

Nesta sexta-feira, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), órgão ligado ao MCTIC, e o Ministério da Saúde firmaram uma parceria que prevê o investimento de R$ 150 milhões em equipamentos para diagnóstico, prevenção e cura de doenças, bem desenvolvimento de pesquisa e inovação em aplicativos para melhora na experiência dos usuários da rede pública de saúde.