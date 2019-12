Para Jorge Jesus “qualidade” do Liverpool foi “determinante”

O técnico português do Flamengo, Jorge Jesus destacou a importância do talento individual dos jogadores do Liverpool na derrota da equipe neste sábado na final do Mundial de Clubes (1-0) com um gol do atacante Roberto Firmino.

“Mais uma vez, o Flamengo fez uma grande partida contra o melhor time do mundo. Não se notou qual era o maior do mundo, foi uma partida entre duas grandes equipes. Quem marcasse o gol, pelo que acontecia no jogo, seria o vencedor”, explicou o veterano treinador.

“Estávamos preparados para isto mas a qualidade individual dos jogadores (do Liverpool) foi determinante”, acrescentou.

Apesar do desgaste nas competições que vem disputando, o time inglês colocou em campo desde o início todas suas grandes estrelas disponíveis, com o trio Sadio Mané-Mohamed Salah-Roberto Firmino, e o segundo colocado na Bola de Ouro de 2019, o zagueiro holandês Virgil van Dijk, além do goleiro brasileiro Alisson, vencedor do Troféu Yashin.

Dessa forma o técnico do Flamengo se mostrou satisfeito com o trabalho de seus jogadores.

“Tenho um grande orgulho de ser o treinador destes jogadores, um grande orgulho de ter montado uma equipe de muita qualidade e hoje isso foi mostrado aqui. Jogamos contra o campeão da Champions, contra aquela que é considerada a melhor equipe do mundo, mas na partida foram duas equipes do mais alto nível no mundo: Flamengo e Liverpool”, disse ele. “Nós do Flamengo jogamos, como se diz em Portugal, olhos nos olhos”, acrescentou.

Outro que também valorizou o futebol mostrado pelo Flamengo foi o zagueiro Rodrigo Caio. “Foi o maior orgulho possível, o que fizemos aqui hoje foi uma grande partida”, afirmou sem esquecer de elogiar os ‘Reds’.

“Sabíamos da dificuldade, pela grandeza da partida e pela grandeza da equipe adversária, mas o Flamengo entrou na partida e impôs sua ideia de jogo, e acho que isso foi o melhor. Tivemos algumas chances e o futebol é assim. Quando você não aproveita, a equipe adversária, pela qualidade que tem, aproveita”.

