Para Ipea, melhora do mercado de trabalho só virá a partir de 2020

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) prevê que o mercado de trabalho só deve começar a melhorar a partir de 2020, e, se a reforma da Previdência for aprovada no segundo semestre deste ano. A recuperação também vai depender do “timing” e da forma que será feita a reforma.

“Se a gente tiver uma reforma que ande mais rápido no Congresso e que seja aprovada de maneira mais rápida, no começo do segundo semestre ou algo assim, a gente já vai ter uma melhora no comecinho de 2020. Agora se a reforma no Congresso se estender demais e ficar para o final do ano, a recuperação só vem no segundo semestre de 2020”, avaliou a técnica em planejamento e pesquisa do Ipea Maria Andreia Lameiras.