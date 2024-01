Para Hamas, ataque de 7/10 foi ‘passo necessário contra conspirações israelenses’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/01/2024 - 11:34 Para compartilhar:

O movimento islamista palestino Hamas afirmou, neste domingo (21), que o ataque de 7 de outubro que desencadeou a guerra contra Israel foi um “passo necessário”, mas reconheceu que o “caos” levou a “erros” na operação.

Os ataques foram um “passo necessário e uma resposta normal a todas as conspirações israelenses contra o povo palestino”, declarou o grupo em seu primeiro documento sobre o ataque de 7 de outubro, acrescentando que “talvez tenham ocorrido alguns erros durante a operação (…), devido ao colapso rápido da segurança israelense e do sistema militar, e ao caos nas áreas fronteiriças com Gaza”.

