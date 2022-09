Para Guedes, Brasil é o país que mais cresce no mundo hoje

Estadão Conteúdo 01/09/2022 - 12:16 Compartilhe

O ministro da Economia, Paulo Guedes, comemorou nesta quinta-feira, 1º de setembro, os resultados da atividade econômica divulgados pela manhã pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). “Brasil é o país que mais cresce no mundo hoje”, disse, citando as nações que fazem parte do G7 e a China. “O Brasil está voando. Eu disse que passaria o ano revendo o crescimento para cima e a inflação para baixo. O Brasil é a economia que mais vai crescer, olhando no G7 e China. É a economia que mais cresce no mundo hoje.”

Guedes enfatizou ainda que, enquanto a inflação assusta nos Estados Unidos e na Europa, aliada ao fantasma da estagnação, no Brasil, ela vem caindo em paralelo à retomada da atividade econômica. “São nove meses de revisão para baixo da inflação.”

A declaração foi dada na entrada da 10ª Feira do Empreendedor, no centro de convenções Expo Mag, no centro do Rio.