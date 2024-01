Para GM, governo demonstra alinhamento de pensamento para desenvolvimento da indústria

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/01/2024 - 17:34 Para compartilhar:

O presidente da General Motors International, Shilpan Amin, afirmou que a reunião de mais cedo com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, reforçou uma visão de alinhamento de pensamentos para o desenvolvimento da indústria. “A discussão com Lula foi fantástica”, disse.

A empresa anunciou nesta quarta-feira que está iniciando um novo ciclo de investimento para suas operações no Brasil.

O valor corresponde a R$ 7 bilhões, que serão aplicados no período de 2024 a 2028, tendo foco na mobilidade sustentável.

O presidente da GM destacou, porém, que as mudanças para alcançar maior desenvolvimento da indústria no Brasil não acontecerão do dia para a noite. “Precisa de regulamento, produtos e segurança. Estamos pensando em como trabalhar juntos para alcançar isso”, disse.

Demissões

Em outubro do ano passado, a empresa chegou a demitir 1,2 mil trabalhadores das fábricas em São Caetano do Sul e São José dos Campos, além da unidade de Mogi das Cruzes, que produz componentes, suspendendo operações.

Em novembro, contudo, a empresa voltou a produzir, cancelando as demissões.

Sobre as demissões, o vice-presidente de Políticas Públicas, Comunicações e ESG da GM para América do Sul, Fabio Rua, disse que se deram em “conjuntura específica”, mas não respondeu concretamente se o novo ciclo de investimentos afasta o risco de demissões futuras.

Mobilidade sustentável

O foco em mobilidade sustentável inclui seis novos modelos de veículos, que devem ser “carregados de novidades”, segundo o presidente da GM América do Sul, Santiago Chamorro.

Esses novos modelos poderão incluir os elétricos e híbridos. Contudo, os representantes destacaram ao longo de toda a apresentação que esses veículos observam de forma atenta a realidade regional.

