Para fugir do Z-4, CSA e Figueirense medem forças no Rei Pelé Azulão e Furacão se enfrentam na terça-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), em Alagoas

O estádio Rei Pelé será palco de um confronto importante. Nesta terça-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), CSA e Figueirense medem forças em jogo que vale para fugir do Z4.

Como chegam



Após engatar três vitórias consecutivas, o CSA voltou a perder no torneio e flerta perigosamente com a zona de rebaixamento. A equipe de Mozart está na 15ª colocação, com 13 pontos.

Já o Figueirense, apesar da colocação ruim na 16ª posição, vem de vitória contra o Oeste e sonha com um resultado positivo fora de casa. Se perder o jogo, o Furacão pode voltar ao temido Z-4.

