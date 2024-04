Para FMI, Argentina tem obtido até agora progresso ‘impressionante’ em ajuste econômico

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/04/2024 - 12:47 Para compartilhar:

A diretora do Departamento de Comunicações do Fundo Monetário Internacional (FMI), Julie Kozack, elogiou o “progresso impressionante” no plano de estabilização adotado pelo governo do presidente Javier Milei, na Argentina. Na avaliação do FMI, a inflação tem caído mais rápido que o antecipado, mas será importante continuar a “melhorar a qualidade” do ajuste fiscal, disse ela, durante entrevista coletiva da entidade realizada na manhã desta quinta-feira, 4.

Kozack disse que o país tem almejado uma forte âncora fiscal, que elimina qualquer financiamento do banco central para o governo, além de elevar reservas e combater distorções na economia.

Mas a porta-voz do FMI também disse que será importante agora “continuar a melhorar a qualidade do ajuste fiscal”.

O FMI recomenda que o governo argentino melhore a assistência social e busque “proteger o valor real das pensões”, para “lançar as bases a um crescimento inclusivo”.

