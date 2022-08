Para filme sobre Eike Batista, Carol Castro recria capa de Luma de Oliveira na ‘Playboy’

Da Redação 14/08/2022 - 13:24 Compartilhe

Carol Castro reviveu momentos icônicos da ex-modelo Luma de Oliveira ao interpretá-la no filme sobre Eike Batista. Além da coleira com o nome do empresário usada no carnaval de 1998, a atriz recriou a penúltima das cinco capas que Luma fez para a revista “Playboy”, que tinha como tema os sete pecados capitais. As informações são do jornal Extra.

No filme, o nome da revista foi trocado para “Jeux D’hommes” (“Jogos masculinos”, em tradução livre do francês). Contudo se manteve a inspiração no ensaio fotográfico feito por Luma de Oliveira, em maio de 2001. Na época, a capa gerou uma crise no casamento da ex-modelo com Eike Batista.

Depois, Luma precisou conversar com o empresário para que pudesse posar nua novamente. Em um outro ensaio, Eike pagou 20% do valor do cachê que Luma receberia da revista. Com isso, a edição da virada de milênio, que seria protagonizada por ela, teve a Vera Fischer na capa.

Essa e todas as outras histórias do ex-casal estarão no filme “Tudo ou nada”, que está com estreia prevista para setembro.