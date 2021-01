Para Fed, economia dos EUA pode voltar a nível pré-pandemia antes do previsto

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que a economia dos Estados Unidos pode voltar para os níveis de fevereiro de 2020, antes da pandemia e covid-19, “muito antes” do que o previsto inicialmente. Durante um evento virtual organizado pela Universidade de Princeton, o dirigente ressaltou que a política fiscal tem sido “fundamental” na crise.

De acordo com Powell, a dívida pública americana está crescendo em ritmo mais rápido do que a economia atualmente, o que ele considera “insustentável”. Porém, o dirigente afirmou que o nível total da dívida é “sustentável”.

Powell negou que a dívida pública americana afete a política monetária e disse que o país está “muito longe” de um cenário de dominância fiscal.

Compra de ativos

O presidente do Federal Reserve afirmou ainda que a instituição comunicará ao mercado “quando for apropriado” discutir uma redução nas compras de ativos do seu programa de relaxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês). O dirigente disse que isso só deve ocorrer quando houver “evidências claras” de que os objetivos do QE já foram cumpridos.

“Estou otimista sobre a economia dos EUA nos próximos anos”, afirmou Powell, ao mencionar o início da vacinação contra a covid-19 no mundo.

O dirigente também declarou que o Fed “leva muito a sério” o estudo das moedas digitais e que a instituição ainda está “nos estágios inicias” de compreensão dos riscos financeiros que as mudanças climáticas podem representar.

