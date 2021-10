Para Facincani, Guerrero é ‘supervalorizado ao extremo’: ‘Se acha o Lewandowski da América’ Comentarista do grupo Disney vê atacante peruano como uma grande ilusão e já passou seu melhor momento

Em fase conturbada no Internacional e na seleção peruana, Paolo Guerrero foi criticado pelo comentarista Felippe Facincani. Durante o programa “F90” desta terça-feira, o jornalista do grupo Disney classificou o atacante, que tem contrato até dezembro com o clube gaúcho, como supervalorizado e disse que só teve boa atuação no Corinthians de 2012.

> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2021 e simule as rodadas!



– Flamengo e Internacional contrataram uma grife muito maior do que ela é. Bom jogador. Mas bom jogador para um momento muito especial na história do Corinthians. Ele foi o encaixe que deu certo naquele 2012 e ponto. Supervalorizado ao extremo, se acha muito mais daquilo que ele é. Muito mais – iniciou o comentarista.

– Ele se acha o Lewandowski da América do Sul. Menos, muito menos. Uma grife muito maior do que todo mundo achou que era, todo mundo se iludiu com esse jogador. Some em jogo importante. Não faz gol em clássico importante, no Gre-Nal passou em branco. É amigo, que centroavante é esse? – questionou Facincani.

E MAIS:

– Tirando o Corinthians. A carreira dele é assim também. Não é nem o maior centroavante contemporâneo dele no Peru, que o Pizarro é infinitamente maior e mais importante do que ele, e teve um fim de carreira muito mais digno jogando na primeira divisão do futebol alemão. Desculpa, quem se iludiu com esse rapaz aí, com todo o respeito… – completou o comentarista.

+ Conheça o novo app do LANCE! e fique por dentro dos resultados e notícias!



Com a seleção peruana, Guerrero volta a entrar em campo nesta quinta-feira para enfrentar a Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar. O Peru está na 7ª colocação, com 11 pontos em 11 jogos, fora da zona de classificação para o mundial.

E MAIS:

Saiba mais