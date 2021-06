Para Facincani, Flamengo pode perder Diego Alves por ‘negociação desesperada’ com goleiro Comentarista do grupo Disney avaliou que goleiro do Flamengo renovou seu contrato quando estava em má fase, o que pode influenciar na sua saída

Depois da notícia que o goleiro Diego Alves estaria sendo especulado pela Juventus (ITA), o comentarista Felippe Facincani falou sobre a possibilidade de saída do arqueiro do Flamengo. Durante o “BB Debate” desta quarta-feira, o jornalista avaliou que a falta de uma multa rescisória no contrato do atleta pode ser o facilitador para que Diego Alvez deixe o Rubro-negro, mas lembrou de Renato Gaúcho como um caso de permanência no time mesmo que sem multa.

> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2021 e simule as rodadas!



+ Conheça o novo app do LANCE! e fique por dentro dos resultados e notícias!

– Acho que um jogador desse porte não pode ser liberado a qualquer moeda, vamos colocar assim, né. Tem um peso no clube nesse momento, tem que também ver a contra-partida, se o Flamengo assinou um contrato sem multa com o Diego, pra mim errou. Negociação que foi desesperada naquele momento e que gera agora essa interrogação. Porque quando aquele contrato foi feito, lembrem-se, o Diego estava no momento de instabilidade, não era unanimidade no Flamengo – analisou o comentarista.

– Agora ele volta a ter uma grande fase e chama atenção. Evidentemente, essa cláusula de liberação e de um mercado que pode oferecer uma proposta mais pomposa, financeira falando, não digo nem tecnicamente, mas é a única coisa que poderia tirá-lo hoje do Flamengo, e acabar perdendo o goleiro – acrescentou o jornalista.

– . Então vale tentar essa reflexão, conversar se o cara estiver disposto. Mas o importante nessa história toda é que, muitas vezes no futebol, o olho no olho e o interesse do cara, a credibilidade que um cara tem de estar em algum lugar e como é tratado, isso também tem peso. Como foi, por exemplo, o Renato Gaúcho com o Grêmio – continuou o comentarista.

– Por mais idolatria que ele tivesse, por mais que fosse a casa dele, o Renato nunca teve multa no contrato com o Grêmio, até onde eu sei, e olha que ele foi seduzido muitas vezes a deixar o Grêmio e nunca quis deixar o Grêmio – concluiu Felippe Facincani.

O Flamengo volta a entrar em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Coritiba pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Os cariocas tem a vantagem do empate após vencer a partida de ida por 1 a 0.

E MAIS:

Veja também