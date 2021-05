Para evitar prejuízo milionário, comercial da Globo deve segurar Faustão

De acordo com o NaTelinha, a ideia da direção da Rede Globo de tirar Fausto Silva do ar antes do fim do seu contrato, não foi aprovado pela área comercial da emissora. Já anunciado na Band, a Globo estaria receosa de que a permanência do apresentador até dezembro criaria um “esquenta” para a concorrente.

Internamente, a Globo desaprovou a atitude de Fausto Silva de anunciar seu contrato com a Band antecedendo oito meses para encerrar seu atual compromisso. Segundo o portal, avaliação nos bastidores foi de uma atitude “precoce e movida pela emoção”. A emissora tinha a expectativa que ele poderia assinar com outro canal após não renovarem o compromisso, mas foi surpreendida do fato ter corrido já em abril.

Descontente com o acordo, a Globo estaria estudando a possibilidade de tirar Faustão do ar antes de dezembro. Mas o setor comercial entrou no caso e fez um levantamento, a pedido da direção-geral, do impacto que acarretaria abrir mão do principal produto do entretenimento da casa nos quatro principais meses de faturamento do mercado publicitário: setembro, outubro, novembro e dezembro. Além disso, em 2021, existe uma expectativa de vendas superiores ao do ano passado tendo um cenário da maior parte da população vacinada contra a Covid-19.

A saída antecipada do dominical da grade também provocaria um prejuízo milionário para Fausto Silva. A maior parte do seu alto salário vem da porcentagem de ações de empresas em seu programa. Há 32 anos como apresentador do domingo, Silva receberia apenas o valor fixo previsto no contrato.

