Para evitar perguntas sobre Neymar, Marquezine cancela compromissos

Bruna Marquezine resolveu se preservar das polêmicas recentes envolvendo Neymar, seu ex-namorado. De acordo com informações do programa ‘Fofocalizando’, do SBT, a atriz cancelou sua agenda de compromissos das próximas semanas.

O motivo do cancelamento é bem claro: Evitar as perguntas sobre o suposto caso de estupro do atleta. Além disso, nas redes sociais, Marquezine também tem sofrido com a cobrança dos fãs. Neymar e a atriz não estão mais juntos desde outubro do ano passado.