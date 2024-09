Para evitar fuga em massa, criador abate 125 crocodilos na Tailândia; entenda

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/09/2024 - 11:33 Para compartilhar:

Natthapak Khumkad, proprietário de um criadouro de crocodilos na Tailândia, resolveu abater 125 animais para evitar que eles fugissem durante as inundações causadas pelo tufão Yagi e colocassem a população em risco. As informações são do jornal português “Diário de Notícias”.

“A chuva provocou a erosão das paredes da quinta e, infelizmente, tivemos de matar os 125 crocodilos”, disse Natthapak, que mora na província tailandesa de Lamphun.

O criador afirmou ter eletrocutado os crocodilos com a ajuda de seus funcionários. Ele criava a espécie de crocodilo siamês há 17 anos para evitar que escapassem e ficassem nos lagos, livres para atacar pessoas e gado.

Por meio de uma publicação no Facebook, Natthapak informou que chegou a contactar as autoridades locais para colocar os animais em um abrigo temporário até que as inundações diminuíssem, mas o pedido teria sido rejeitado porque os crocodilos eram grandes demais.

Os crocodilos siameses são do sudeste asiático e podem chegar a três metros de comprimento. A espécie é criada na Tailândia para que a sua pele seja comercializada.