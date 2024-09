Para evitar confrontos, RedeTV! coloca seguranças ao lado de candidatos nos intervalos

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 17/09/2024 - 11:59 Para compartilhar:

O episódio de agressão no debate do último domingo, 15, provocou reforço na segurança no debate desta terça-feira, 17, promovido pela RedeTV!/UOL. Além dos parafusos nas cadeiras, seguranças foram colocados ao lado dos candidatos nos intervalos para evitar confrontos.

A medida foi tomada para evitar possíveis episódios de violência entre os candidatos. No domingo, José Luiz Datena (PSDB) partiu para cima de Pablo Marçal (PRTB) após ser acusado de assédio sexual durante o debate da TV Cultura.

No embate entre eles, Datena deu uma cadeirada no adversário. O tucano foi expulso do local, enquanto Marçal foi encaminhado ao hospital.

Para evitar um novo episódio de violência, a organização da RedeTV! parafusou as cadeiras dos candidatos. Os púlpitos, porém, ficaram soltos.

Debate começa acalorado

No começo do embate, o candidato Pablo Marçal (PRTB) acusou Ricardo Nunes (MDB) de desviar dinheiro da prefeitura, provocando um bate-boca caloroso entre os dois.

Marçal questionou Nunes sobre a falta de solidariedade após a agressão sofrida no último domingo, quando ambos começaram a trocar acusações durante o confronto.

Marçal lembrou acusações de violência contra a mulher de Nunes, enquanto o emedebista citou a condenação de Marçal por furto qualificado.

No direito de resposta, Marçal acusou Nunes de roubar merenda de crianças, o que revoltou o emedebista. Mesmo com o microfone fechado, foi possível ouvir os gritos entre eles.

“Ricardo Nunes já foi preso, o Boulos já foi preso três vezes. Você vai preso, Ricardo Nunes, por tocar nas merendas das crianças”, acusou Marçal, que complementou a briga ao citar a esposa do atual prefeito.

A mediadora do debate, Amanda Klein, tentou conter os ânimos e anunciou que ambos receberam uma advertência. Após o confronto, Nunes pediu desculpas, mas disse ser difícil se conter com as acusações do adversário.