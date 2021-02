Para enxugar folha salarial, Corinthians pode envolver Luan em troca Em live, Diretor de Futebol do Timão falou em recuperar o futebol do jogador no clube, mas admitiu que usá-lo em negociações pode ser uma opção

A fim de reduzir salários na temporada que se inicia no fim de fevereiro, a diretoria do Corinthians pretende envolver jogadores para troca e não descarta incluir Luan na lista.

Em live com o jornalista Alexandre Praetzel, o Diretor de Futebol do Timão, Roberto de Andrade elogiou o atleta, mas afirmou que conversa com outras equipes para possíveis negócios envolvendo o camisa 7.

> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogos

– Se a gente chegar à conclusão que na substituição a gente vai ganhar com isso, tecnicamente falando, não vejo problema, com nenhum jogador do elenco, todo mundo está aberto a isso. A gente quer sempre melhorar, a ideia não é ruim, não – disse Roberto.

Ainda assim, o cartola entende que pelo investimento feito pelo clube a prioridade de momento é a recuperação do futebol do jogador, que recentemente foi preterido até como opção entre os reservas, ficando atrás do chileno Ángelo Araos.

– O Corinthians fez um investimento alto nele e acho que, quando você faz um investimento alto em um atleta, não pode abandoná-lo. Ele é um atleta dedicado, exemplar. E já mostrou que sabe jogar futebol. Não estamos tentando tirar leite de pedra, estamos tentando tirar leite de vaca – pontuou o diretor.

Eleito Rei da América em 2017, quando jogava pelo Grêmio, onde foi destaque na conquista do Tricolor na Libertadores daquele ano, Luan teve uma queda drástica no seu rendimento após isso e, em 2020, foi contratado pelo Timão.

A expectativa do jogador pelo Corinthians foi grande, já que o atleta era torcedor do clube na infância, e aumentou quando na sua estreia, contra o New York City, dos Estados Unidos, pela Flórida Cup do ano passado, o jogador marcou dois gols na vitória por 2 a 1, sendo o primeiro em uma linda cobrança de falta. No entanto, Luan não conseguiu repetir as boas atuações pela equipe de Parque São Jorge, onde tem 41 jogos, 28 como titular, e apenas cinco gols marcados.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também