Para entrar no ‘Guinness’, banda de SP planeja tocar por 64 horas seguidas

Já se imaginou tocando um instrumento por mais de um dia com intervalos mínimos? Pode parecer impossível, mas a banda Show Factory, que nasceu em 1995 na capital paulista, está se preparando para fazer um show com duração superior a 64 horas, cinco minutos e sete segundos.

A apresentação será no shopping Internacional, localizado em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, e ocorrerá a partir das 6h de sexta-feira, 13 de dezembro, até domingo, 15. Em 2009, um conjunto de músicos da instituição indiana Bodhi Foundation & Maharashtra Youth Development Organisation & Group atingiu esse marco.

Para superá-lo, a banda brasileira está se preparando há sete meses e foi orientada por uma equipe de músicos e profissionais de diversas especialidades, como coach, nutricionista, acupunturista, cardiologista, massoterapeuta e clínicos gerais. Tudo isso para garantir que a conquista seja alcançada com qualidade técnica e sem prejuízo à saúde dos músicos, segundo os organizadores do evento.

O repertório do show contemplará sucessos do rock e do pop nacional e internacional. O público poderá acompanhar a banda gratuitamente e quando quiser.

A banda poderá fazer intervalos de 30 segundos após cada música e outros de 20 minutos para necessidades básicas a cada quatro horas, conforme prevê o regulamento do Guinness Book, O Livro dos Recordes. Não haverá troca de músicos durante o tempo de apresentação.

Serviço

Show Factory – Longest Concert by a Group

Data: início no dia 13 de dezembro, às 6h

Local: Internacional Shopping – Rodovia Presidente Dutra, saída 225, s/n, Itapegica, Guarulhos – SP