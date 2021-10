Pará e Tardelli são as grandes novidades do Peixe contra o América Lateral volta ao time titular após amargar o banco. Veterano atacante ganha chance

A assessoria de imprensa do Santos divulgou no início da noite desta sexta-feira (22) o time que vai a campo no duelo contra o América-MG, sábado (23), às 17h, na Vila Belmiro. As duas equipes brigam lá embaixo na competição e uma vitória é vista como fundamental no Peixe.

Sem Wagner Leonardo, suspenso, o treinador Fábio Carille vai deixar de usar o sistema com três zagueiros para entrada de um atacante. A defesa será formada por Boza e Velázquez. Já o ataque santista terá Marinho, Lucas Braga e Diego Tardelli.

Outra alteração no time está na saída do atacante Marcos Guilherme, que vinha atuando como ala na direita. No seu lugar entrará Pará. O veterano santista volta a ser titular após ser opção no banco nos últimos jogos.

Assim, o Santos deve ir a campo com a seguinte escalação: João Paulo; Pará, Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Felipe Jonatan; Camacho, Vinícius Zanocelo e Carlos Sánchez; Marinho, Lucas Braga e Diego Tardelli.

