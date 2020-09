Para Diego, Flamengo peca por falta de pontaria e desatenção defensiva Às vésperas de voltar a disputar a Libertadores, Rubro-Negro perdeu por 2 a 0 para o Ceará neste domingo, no Castelão, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro

Com o pensamento já na Libertadores, o Flamengo entrou completamente descaracterizado no Castelão para enfrentar o Ceará, neste domingo, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, e acabou derrotado por 2 a 0. O meia Diego, que entrou no segundo tempo da partida, lamentou pela falta de pontaria do ataque rubro-negro e pela desatenção defensiva da equipe.

Confira a classificação do Campeonato Brasileiro

— Tínhamos de aproveitar melhor as oportunidades criadas. Ainda tivemos desatenção na bola parada, o que acaba definindo a partida. No primeiro gol, foi uma desatenção geral que não pode acontecer, pois muda o jogo — disse o camisa 10 ao canal “Premiere”.

O Rubro-Negro volta a campo na próxima quinta-feira, às 21 horas (de Brasília), para visitar o Independiente del Valle no Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador, em partida válida pela terceira rodada do Grupo A da Libertadores.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também