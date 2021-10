Para defender mãe e irmã, filha mata pai

Um homem, que foi identificado como Moacir Matias, de 64 anos, foi morto na última terça-feira (12) pela própria filha. A situação, de acordo com o portal R7, aconteceu quando ele tentou agredir a esposa e sua outra filha.

A morte aconteceu dentro da casa da família, na rua Cumaru, em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo, por volta das 20h.

De acordo com o registro da ocorrência, a esposa do homem tinha acabado de sair do banho quando o marido a insultou. Depois, começou uma discussão entre o casal e Moacir teria partido para cima da mulher.

As filhas do casal, a mais velha, de 23 anos, e a mais nova, de 19, estavam em casa durante a discussão. Primeiro, elas tentaram apartar a briga, sem sucesso. Sendo assim, a filha mais velha pegou um pedaço de madeira e golpeou o pai.

