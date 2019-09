Para Danilo Barcelos, vitória sobre Athletico pode fazer Vasco ‘começar a sonhar’

Derrotar o Athletico-PR, campeão da Copa do Brasil, domingo, a partir das 16 horas, em São Januário, no Rio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, pode ser o resultado que o Vasco precisa para dar um salto na classificação e buscar “coisas maiores” nesta edição da competição nacional. A opinião é do lateral-esquerdo Danilo Barcelos, dada em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

“Jogando o Brasileiro há um tempo entendo que ele é um pouco estranho. Podemos começar a sonhar, dependendo do resultado de domingo. Se conseguirmos encaixar duas ou três vitórias na virada do turno, as coisas podem mudar. O professor (Vanderlei Luxemburgo, técnico) sempre foi perfeito nas falas até aqui. Precisamos encaixar uma série positiva para almejar voos mais altos”, disse o defensor.

E um dos trunfos do Vasco para a partida, segundo Danilo, é a pressão que a torcida vascaína pode exercer em São Januário, que deverá receber cerca de 20 mil espectadores. “Faz toda diferença. A maioria dos nossos pontos foi em São Januário. Nosso torcedor sempre faz uma festa bonita. Sempre disse que jogar em São Januário é memorável. Na última vez que nos encontramos não tivemos um resultado positivo (0 a 2 para o Bahia), mas não quis dizer que estava errado. Conseguimos vencer fora depois. A gente espera que o torcedor siga nos apoiando”, destacou.

Ao mesmo tempo, o atleta destaca o bom momento vivido pelo adversário. “É um time que vem em uma crescente nos últimos anos, uma baita equipe, estruturada. Tem que ter calma para fazer um bom jogo”, ponderou.

Danilo Barcelos, por sua vez, treinou como titular da lateral esquerda no treino comandado por Luxemburgo na tarde desta sexta-feira no CT do Almirante. O jogador ganhou novamente a vaga de Henrique na posição e deve ser escalado neste domingo.

O time provável para este duelo com o Athletico-PR deve contar com Fernando Miguel; Yago Pikachu, Oswaldo Henriquez, Leandro Castán e Danilo Barcelos; Richard, Raul e Marcos Junior; Rossi, Talles Magno e Ribamar.

O Vasco é o atual 12.º colocado do Brasileirão, com 23 pontos, fruto de seis vitórias, cinco empates e oito derrotas. Em oito jogos em São Januário, o time cruzmaltino venceu quatro vezes, empatou duas e perdeu outras duas.