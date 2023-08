Para crianças: Orquestra Modesta lança álbum ‘Canções para Pequenos Ouvidos 2’ com shows no Sesc Bom Retiro

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/08/2023 - 16:29 Compartilhe

A linguagem universal da música e elementos sonoros diversos, a irreverência da palhaçaria e letras que fazem pensar, sem abandonar a comicidade, são alguns dos ingredientes fundamentais que a Orquestra Modesta traz para seu segundo álbum autoral ‘Canções para Pequenos Ouvidos 2’. O trabalho, que saiu pelo Selo Sesc no dia 11 de agosto, teve temporada de shows de lançamento no Sesc Belenzinho, de 12 a 27 de agosto e segue para o Sesc Bom Retiro, com espetáculos aos domingos, de 3 de setembro a 1º de outubro, aos domingos e no feriado do dia 7 de setembro, sempre às 12h.

Se no álbum de estreia, ‘Canções para Pequenos Ouvidos 1’, lançado em 2018, também pelo Selo Sesc, a Orquestra expressava reflexões filosóficas e memórias afetivas próprias da infância, por meio de ritmos brasileiros, nesse segundo disco a homenagem é para a música feita no Brasil, mas, também, ao redor do mundo. ‘Canções para Pequenos Ouvidos 2’, é uma reverência à diversidade e, para isso, traz timbres que fazem alusão a gêneros musicais de diferentes origens culturais, como o samba, o jazz manouche, o frevo, o blues, a marchinha, o rock, entre outros. A produção de Janja Gomes e Alexandre Maldonado, dá o tom de diálogo e pluralidade presente nas letras do diretor musical Fernando Escrich.

Ao escutar o álbum, o pequeno ouvinte poderá conhecer (ou reconhecer) referências musicais ora inusitadas, ora familiares. A exemplo da faixa “Uma Orquestra com o nome de Modesta”, que se inspira em uma mistura de jazz manouche, de origem francesa, e música klezmer, oriunda da cultura judaica, enquanto fala de convivência: “Pra que ficar perdendo nosso tempo, dividindo todo mundo, eu pra cá, você pra lá? Pra que, se a gente pode ficar junto, se o mundo é de todo mundo e cada tem seu lugar?”. Já na faixa “Auati e Apuã”, a proposta é um diálogo musical entre diversos ritmos brasileiros, ao passo que conta a lenda indígena do surgimento do milho e as providências do grande “Nhandeara” – deus criador na mitologia tupi-guarani. O repertório, que ainda traz outros temas contemporâneos, também costura onomatopeias e brincadeiras faladas, como nas faixas “Fom fom fom”, “Tic Tac” ou “Squindim dom dom” – esta última, uma bem humorada homenagem ao rei da bossa nova, João Gilberto.

O disco é interpretado por cinco palhaços-músicos que compõem a Orquestra Modesta e também integram renomadas companhias de teatro e circo dedicadas ao teatro infantil: Alexandre Maldonado (Barracão Cultural, Cia Vagalum Tum Tum), Rebeka Teixeira (A Próxima Companhia, Núcleo Caboclinhas), Sandro Fontes (Doutores da Alegria, Cia 2dois), Tereza Gontijo (Doutores da Alegria, Sampalhaças) e Vinicius Ramos (Trupe DuNavô e Prot{ago}nistas). Ainda participaram como músicos convidados, Janja Gomes (tocando congas em “Gente é pra Gostar de Gente”) e Fábio Leandro (tocando piano elétrico em “Gente é pra Gostar de Gente” e “Blues da Lagarta”, além de órgão nesta última).

Em ‘Canções para Pequenos Ouvidos 2’, os palhaços Brocolino, Caçarola, Maestro Sandoval, Guadalupe e Clóvis tratam a música infantil como um tema sério, mas sem perder a graça. O trabalho pretende contribuir para a formação musical (e cidadã) dos pequenos ouvintes, ampliando o repertório sonoro, ao mesmo tempo em que aguça o pensamento crítico e a criatividade para a formação de seres reflexivos, atentos e atuantes na sociedade que fazem parte.

No espetáculo, o quinteto de palhaços vem trajado a rigor para o grande concerto, com vestimentas e adereços de cena como a tradicional casaca de maestro, as asas esvoaçantes da lagarta-borboleta, as capas do rei do rock e da soul music, Elvis Presley e James Brown, a sombrinha do frevo ou o banquinho e o violão, de João Gilberto. Ainda como parte do espetáculo, o público será apresentado a cada instrumento presente no palco. O show terá a participação de um convidado especial, Modestinho – passarinho mascote da Orquestra, que interage com seus companheiros de dentro de seu divertido cuco. Para encerrar o espetáculo, o passar do estandarte da Orquestra Modesta convida a plateia a integrar um animado baile de carnaval.

Com ‘Canções para Pequenos Ouvidos 2’, a Orquestra Modesta pretende, por meio da arte, sugerir um entendimento de uma vida mais diversa e criativa, em que crianças de todas as idades possam encontrar novas e mais coletivas perspectivas de ser e estar no mundo.

SERVIÇO

Canções para Pequenos Ouvidos 2 com Orquestra Modesta

Datas: 03/09 a 01/10. Domingos e feriado de 07 de setembro , às 12h.

Local: Teatro do Sesc Bom Retiro

Classificação: Livre

Duração: 60 minutos

Ingressos: R$25 (inteira), R$12,50 (meia entrada) e R$8 (Credencial Plena) à venda no Portal Sesc SP, Aplicativo Credencial Sesc SP e venda presencial nas bilheterias das unidades. Crianças até 12 anos têm entrada gratuita.

Sesc Bom Retiro

Endereço: Alameda Nothmann, 185

Bom Retiro – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 3332-3600





https://www.sescsp.org.br/unidades/bom-retiro/

Estacionamento e bicicletário

Entrada: Alameda Cleveland, 529.

Terça a sexta: 9h às 20h

Sábado: 10h às 20h

Domingos e feriados: 10h às 18h

IMPORTANTE: Em dias de espetáculos o estacionamento funciona até o término da apresentação.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 5,50 a primeira hora e R$ 2,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 12,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional.

Transporte Público

Estação Luz (1500 m) | Júlio Prestes (500 m) | Terminal Princesa Isabel (750 m)

